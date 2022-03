Max Verstappen le ganó la batalla a Leclerc y se impuso en Arabia Saudita

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo, se impuso en una verdadera batalla al monagesco Charles Leclerc (Ferrari) para quedarse con los máximos honores en el Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

En el circuito urbano de Yeda, el actual monarca mantuvo una intensa batalla con el piloto del principado para finalmente tomar la ventaja decisiva en la vuelta 48 de 50.

El español Carlos Sainz (Ferrari) remató tercero y alcanzó su segundo podio de la temporada, superando a Sergio Pérez (Red Bull), quien terminó cuarto luego de su histórica pole position.

El Mercedes del británico George Rusell concluyó quinto, por delante del Alpine del francés Esteban Ocon y del McLaren del inglés Lando Norris, que acabó séptimo este domingo a orillas del Mar Rojo.

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) acabó la segunda carrera del año en octava posición, un puesto por delante del danés Kevin Magnussen (Haas).

También puntuó, al acabar décimo, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que tras ser eliminado en la Q1 (la primera ronda de la calificación) arrancó decimoquinto,

La tercera carrera del año, el Gran Premio de Australia, se disputará el 10 de abril en el circuito semi-urbano de Albert Park, en Melbourne.

