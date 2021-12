Mercedes presentó doble protesta a la FIA por el desenlace que tuvo el GP de Abu Dabi

El triunfo de Max Verstappen en un emocionante Gran Premio de Abu Dabi no dejó conforme a su rival Mercedes, que presentó formalmente una doble protesta a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por el desenlace que tuvo la carrera en el circuito de Yas Marina y que dio el campeonato mundial al piloto neerlandés de Red Bull.

Es que, luego del accidente que protagonizó Nicholas Latifi a falta de cinco vueltas para el término de la carrera, hubo controversia dado que a orden del director de carrera Michael Masi los pilotos rezagados pudieron adelantar al coche de seguridad, algo que en principio se había prohibido, pero que al concretarse con el reinicio de la última vuelta permitió que Verstappen quedara mano a mano con Lewis Hamilton, que hasta aquella instancia lideraba en la pista.

Fue así que en la quinta curva de la última vuelta el de Países Bajos sobrepasó al británico hasta finalmente quedarse con la victoria, situación que para Mercedes presentó irregularidades ante el reglamento.

La primera acusación de Mercedes se basa en el artículo 48.8 del reglamento, que dice que "ningún piloto puede adelantar a otro coche en la pista, incluido el coche de seguridad, hasta que pase por la línea (véase el artículo 5.3) por primera vez después de que el coche de seguridad haya regresado a los boxes".

Mientras que, la segunda protesta tiene que ver con el artículo 48.12, que apunta "cualquier coche que haya sido doblado por el líder deberá pasar a los coches de la vuelta del líder y al coche de seguridad". Esto, por lo señalado por lo señalado anteriormente con la orden a los rezagados Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Sebastian Vettel para pasar al coche de seguridad, algo que no ocurrió con Daniel Ricciardo, Lance Stroll y Mick Schumacher.

BREAKING: Mercedes have protested "against the classification established at the end of the Competition", relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/bO6BLN8lv5