Pietro Fittipaldi sustituirá a Grosjean en el GP de Sakhir

El brasileño Pietro Fittipaldi, piloto de pruebas y reserva del equipo Haas, además de nieto del mítico Emerson Fittipaldi, será el sustituto del francés Romain Grosjean en la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1, según anunciado el equipo de Carolina del Norte.

Tras el accidente sufrido por Grosjean en el GP de Bahrein y aunque el piloto va a ser dado de alta este martes 1 de diciembre, Pietro Fittipaldi es el elegido por Haas para disputar el GP de Sakhir del próximo fin de semana, en el mismo circuito de Bahrein.

Pietro Fittipaldi, de 24 años, ha estado presente en casi todas las carreras de la temporada por si se requería un sustituto ante posible caso de coronavirus u otra circunstancia.

"Después de que se decidiera que lo mejor para Romain (Grosjean) era saltarse al menos una carrera, la elección de poner a Pietro (Fittipaldi) al volante fue bastante fácil", dijo el director del equipo, Guenther Steiner.

"Es una buena oportunidad para él. Ha sido paciente y siempre estuvo preparado para esta oportunidad, y ahora ha llegado", siguió Steiner sobre el piloto brasileño nacido en Miami, Estados Unidos.

El nieto del bicampeón del mundo de Fórmula 1 y doble ganador de la Indy 500 mostró su alegría por que Grosjean "esté sano y salvo".

"Está claro que no son las circunstancias ideales para mi primera oportunidad de competir en Fórmula 1, pero estoy extremadamente agradecido con Gene Haas y Guenther Steiner por su fe en ponerme al volante este fin de semana", finalizó Pietro Fittipaldi.

