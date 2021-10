Sergio Pérez lideró la segunda jornada de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos

El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) dominó los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, el que se celebra en el Circuito de las Américas en Austin (Texas), donde el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y el aspirante, Max Verstappen (Red Bull) tuvieron un encontrón.

El latino firmó el mejor tiempo (1"34'946) y fue el único capaz de bajar de 35. En tanto Lando Norris (McLaren) fue segundo (1"35'203) y detrás de ellos, los Mercedes de Hamilton y Bottas.

Con algunas vueltas anuladas por superar los límites de pista, entre ellas una de Hamilton que habría sido la mejor de las dos tandas del viernes, la batalla prevista para el domingo se adelantó al primer día.

En una vuelta intensa coincidieron en pista Hamilton y Verstappen, que estuvieron rueda a rueda, separados por centímetros. El neerlandés le llamó "idiota estúpido" por radio.

Hubo mucho tráfico y muchos tuvieron que abortar sus vueltas rápidas, como el propio 'Mad' Max.

Midway through FP2 and Checo leads the way #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/FsQ1scd020