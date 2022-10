Verstappen tras su bicampeonato de Fórmula 1: Mirando atrás, la temporada fue impresionante

En una alocada y caótica corrida en el Gran Premio de Japón, específicamente en Suzuka, el neerlandés Max Verstappen conquistó su segundo título de Fórmula 1, ambos de forma consecutiva, y se mostró muy feliz al cerrar la acción del 2022.

"Es muy especial ganarlo acá. Era el escenario perfecto y lo hicimos. Se retrasó un poco, pero estoy feliz de ganar el Campeonato Mundial y la carrera también. El auto estaba en llamas y no tuve ningún problema, pudimos cuidar nuestros neumáticos", indicó tras el circuito.

"No esperaba ser ya campeón del mundo cuando crucé la meta. No sabía si sólo iban a dar la mitad de los puntos; no tenía claro cuántos puntos había sumado. Es realmente loco, tengo sentimientos encontrados después de esta victoria", agregó.

"Mirando hacia atrás en la temporada, ha sido impresionante, pero también disfrutable durante la mayor parte. Estoy muy agradecido a todo el mundo en el equipo, que han trabajado duramente", cerró".

El nacido en Bélgica sumó su trofeo número dos, luego de coronarse en el 2021, con un polémico final donde derrotó a Lewis Hamilton. En esta ocasión, Max dejó como esolta a su compañero de equipo Sergio "Checo" Pérez.