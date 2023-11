FEBA Chile se defendió ante el COCH por denuncias de Julius Holt: "Declaraciones en base a mentiras"

La Federación de Baloncesto de Chile envió un informe al Comité Olímpico de Chile (COCH) para defenderse de las acusaciones del basquetbolista Julius Holt, quien denunció irregularidades en la conformación del equipo de 3x3 en los Juegos Santiago 2023.

De acuerdo a La Tercera, las denuncias de Holt eran reiteradas, desde antes que se hicieran conocidas mediáticamente, por lo que el COCH ya había solicitado a FEBA Chile un informe de la situación.

René Navarrete, gerente nacional del área 3x3, detalló los antecentes de Holt y apuntaron que sus declaraciones contra FEBA Chile son "en base a mentiras".

"Desde 2022 ha denostado públicamente el trabajo que viene realizando la Federación de Básquetbol de Chile, sobre todo en la disciplina 3x3. Lo más llamativo de todo el revuelo que generan sus declaraciones, es que en su gran mayoría son en base a mentiras y faltando a la verdad, sin fundamentos de peso y sin respaldos suficientes", apuntó FEBA sobre las acusaciones de Holt.

Del mismo modo, denunciaron al jugador, revelando un grave incidente protagonizado por Holt en el Challenger de San Juan de Puerto Rico en septiembre de este año.

De acuerdo al informe, Holt debía representar al equipo Santiago 3x3, pero no gestionó su visa a tiempo, "aduciendo que no tenia dinero para el proceso". No obstante, FEBA acusa que el viaje estaba financiado por el equipo y que Holt hizo una campaña en redes sociales para costear su viaje, juntando cerca de un millón de pesos.

"El Sr. Holt Martin no logró llegar a tiempo al torneo 3x3 en Puerto Rico, lo que provocó que su equipo perdiera ambos partidos de la fase de grupos por Incomparecencia, siendo la única vez en casi 8 años de participación de equipos chilenos en el Tour Mundial 3x3, que sucede algo similar", resaltó FEBA.

Sin embargo, lo peor ocurrió al final de la competencia: Según FEBA, Holt viajó a Puerto Rico de todas formas, y el día que se debía regresar a Chile, el jugador "fue encontrado fumando marihuana en su habitación del hotel, rompiendo todos los protocolos de participación en el torneo".

En el regreso a Chile, Holt también tuvo problemas con el personal del aeropuerto de San Juan en Puerto Rico, y finalmente fue excluido del equipo Santiago 3x3.