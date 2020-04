La confesión de Michael Jordan: Los Chicago Bulls eran un círculo de cocaína y mujeres

El ex basquetbolista y astro de la NBA, Michael Jordan, reveló inéditas etapas de sus inicios en los Chicago Bulls, afirmando que en su llegada al equipo este era un "círculo de cocaína, marihuana y mujeres".

Según el testimonio de "Air" en el documental "The Last Dance" que liberó la cadena ESPN en Netflix, su arribo al cuadro de los "Toros" no fue el soñado para cualquier deportista.

"Estaba en un hotel tratando de encontrar a mis compañeros de equipo. Empiezo a llamar a las puertas, entonces abren una, entro, y prácticamente todo el equipo estaba allí. Había cosas que no había visto en mi vida. Rayas de cocaína por un lado, fumadores de marihuana por otro y mujeres. Ahí dije 'estoy fuera', porque si me unía era culpable como todos ellos", relató Jordan.

Además, de aquel recuerdo afirmó que: "No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al básquetbol".