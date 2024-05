Habrá nuevo campeón: Definidas las parejas que animarán las Finales de Conferencia en la NBA

Los Minnesota Timberwolves vencieron a los vigentes campeones, los Denver Nuggets, por 98-90 en el séptimo partido de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste y fueron los últimos en inscribir su nombre en la carrera definitiva por el trofeo Larry O´Brien de la NBA.

De esta forma, ya se conocen los últimos cuatro equipos que pelearán por alzarse con el ansiado anillo de campeón en esta temporada 2024.

En el Este lo harán los Boston Celtics contra Indiana Pacers y en el Oeste lucharán Dallas Mavericks de Luka Doncic contra los mencionados Timberwolves.

El primero en clasificarse fueron los Boston Celtics. Durante toda la temporada regular, han sido el mejor equipo de la NBA con 64 victorias y tan sólo 18 derrotas, siendo claros favoritos al título. En primera ronda vencieron a Miami Heat por 4-1 e hizo lo propio, con el mismo resultado ante Cleveland Cavaliers.

Ahora se enfrentarán contra Indiana Pacers, que vencieron a los New York Knicks en el icónico Madison Square Garden en el séptimo partido de la serie.

La final de conferencia del Este comenzará este martes y Boston Celtics, por haber quedado en primera posición en la Conferencia Este, son los que tienen ventaja de campo.

Por el otro lado, en el Oeste, se enfrentarán Dallas Mavericks de Luka Doncic contra Minnesota Timberwolves del exuberante Anthony Edwards.

Los texanos se enfrentaron al que era el segundo favorito para llevarse el anillo, los Oklahoma City Thunder, pero lograron llevarse la serie en seis partidos. Mientras que los Timberwolves vencieron a Denver Nuggets de Nikola Jokic, vigentes campeones de la NBA.

Esta final del Oeste dará comienzo un día más tarde que en el Este. Y son los Minnesota Timberwolves los que tienen el factor cancha por haber quedado por delante en la fase regular que los Dallas de un Luka Doncic que aspira a llevarse su primer anillo.

