Jugador de Denver Nuggets se disculpó por explícito video sexual que se filtró en su Instagram

El base de Denver Nuggets Jamal Murray salió a disculparse públicamente en sus redes sociales luego de que un video con contenido sexual fuera publicado en su cuenta de Instagram.

"Ante todo, me gustaría disculparme con mis fanáticos. Mi cuenta ha sido hackeada y actualmente estoy solucionando el problema", posteó Murray en Twitter.

El contenido que se vio en la cuenta del basquetbolista duró alrededor de 20 segundos, en el que se apreciaba una escena de sexo bastante explícito entre los involucrados.

Murray no aclaró si el hombre que aparece en el video es él, pero sus seguidores especularon con la situación.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks 🙏🏽