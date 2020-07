Scottie Pippen negó estar molesto con Michael Jordan por documental The Last Dance

Scottie Pippen, leyenda de la NBA y de Chicago Bulls, negó estar molesto con Michael Jordan por diversas críticas y cuestionamientos que hizo en el documental The Last Dance.

"¿Por qué me ofendería por algo que sucedió hace 30 años?, declaró Pippen en ESPN, agregando que "no, no me molestó en absoluto".

Las palabras del histórico "33" de los Bulls fueron tras las consultas por los reportes que indicaban su enojo con su antiguo compañero, ya que en la serie, producida por ESPN y Netflix, no queda bien parado.

Jordan lo criticó por retrasar una operación al tobillo en 1997 en busca de una mejora salarial, situación que lo dejó fuera de varios partidos al comienzo de esa última temporada, o cuando no quizo entrar a la cancha, en un partido de playoffs en 1994, tras una disputa con el coach Phil Jackson.

"No me molestó, fue una oportunidad para nuestra generación más joven que no sabía ni visto nada sobre el baloncesto de los años 90 y lo que hicimos con los Bulls", sentenció