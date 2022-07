Stephen Curry logró un espectacular eagle en el torneo de golf American Century Championship

Stephen Curry, base de Golden State Warriors y una de las máximas figuras de la NBA, sorprendió con un increíble tiro en el American Century Championship, torneo de golf para celebridades desarrollado en Estados Unidos.

El basquetbolista soltó su segundo golpe de la bandera 13 a 95 yardas del hoyo (casi 87 metros). La pelota voló hasta el green, dio en piso y retrocedió hasta entrar en el pin, marcando un eagle (águila) que desató la alegría de "Steph", quien saltó y gritó de la emoción.

Revisa el excelente tiro y la celebración de Curry:

