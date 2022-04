Erwin Feuchtmann, seleccionado chileno de balonmano: Santiago 2023 es nuestra chance para ganar el oro

El seleccionado chileno de balonmano Erwin Feuchtmann conversó largo y tendido con Al Aire Libre TV en un diálogo donde comentó su actual momento en el Toulouse francés, la frustración que generó en la Roja no haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio y el movido 2023 que tendrán con el Mundial de Polonia y los Juegos Panamericanos de Santiago.

"En el Mundial el objetivo es sobre todo mejorar la posición, porque en el último no clasificamos a la segunda ronda, y ahora esa es la idea, y ahí esperar rival porque siempre dependerá de quién nos toque. La idea es ir quemando etapas", dijo Feuchtmann desde Francia.

"Y en Santiago, ahí tenemos otra posición. La medalla es obligatoria, y soñar con un oro panamericano como lo hicimos en Lima, donde llegamos a la final y no pudimos conseguirlo. Y ahora jugando en Chile con público, la gente tiene que apretar, porque el equipo va a estar más maduro que nunca. Es nuestra gran chance aprovechando el público", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʀᴡɪɴ ᴊᴀɴ ғᴇᴜᴄʜᴛᴍᴀɴɴ ᴘᴇʀᴇᴢ (@erwinfeuchtmann4)

Con respecto a la Roja, Feuchtmann repasó su gran frustración con el equipo: el no haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una espina que aún le da vueltas.

"Ese fracaso partió ante Corea del Sur, un partido que debimos haber ganado. El arquero de ellos hizo 24 paradas, nunca había visto algo así hasta ahora y fue durísimo. Muchas veces he repasado ese partido, duele. Lo analizo, trato de sacar cosas en limpio, era ese pequeño paso y en ese partido hubo muchos detalles que no supimos trabajar y eso nos llevó a no clasificar a Tokio, que era un sueño personal y algo histórico para Chile. Sigue doliendo, pero hay que mirar para adelante y seguir trabajando duro", comentó el jugador, quien cree que clasificar por séptima vez consecutiva a un Mundial "no es lo mismo".

"Para nosotros, al nivel que estamos clasificar a un Mundial es una etapa quemada porque somos un equipo sólido y con suficiente tradición. Ahora viene la siguiente etapa, y ahí nos está costando, debe haber recambio, más jugadores en Europa y en mejores ligas. Yo espero que Chile siga quemando etapas y ojalá algún día sea algo normal clasificar a octavos de final en un Mundial. Para eso hay que trabajar mucho, pero como selección queremos seguir progresando", comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʀᴡɪɴ ᴊᴀɴ ғᴇᴜᴄʜᴛᴍᴀɴɴ ᴘᴇʀᴇᴢ (@erwinfeuchtmann4)

Sobre su temporada personal en Toulouse, Feuchtmann contó que "he tenido una temporada bastante buena. Clasificamos a octavos de final en la Europa League, algo histórico para el club, y luego quedamos eliminados ante Benfica".

"Fue un resultado duro, que caló hondo en el equipo porque si bien pese a que los portugueses tiene un mejor presupuesto, tuvimos chances de ganar la llave. En la liga estamos quintos, que es muy buena posición, teniendo en cuenta la historia del club, y estamos luchando mantenernos en esa zona para volver a clasificar a la Europa League. Y en Copa de Francia, el sorteo fue un poco de mierda, porque nos toca el PSG en París, probablemente el equipo con el mejor presupuesto del mundo. No es un partido imposible, pero es complicado. Más allá de eso es un bonito desafío, porque siempre me ha gustado jugar contra los mejores, y vamos sin miedo a nada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʀᴡɪɴ ᴊᴀɴ ғᴇᴜᴄʜᴛᴍᴀɴɴ ᴘᴇʀᴇᴢ (@erwinfeuchtmann4)

Feuchtmann lleva casi 15 años jugando en Europa, con pasos por España, Alemania, Turquía, Rumania y Austria, y cuenta que vive intensamente la sensación del fracaso.

"Hubo muchas veces, sobre todo en el fracaso, en que pensaba por qué no me dediqué a otra cosa, pero lo más relevante al final era encontrar algo donde uno se pueda expresar libremente y a mí el hándbol gracias a mi familia, me dio todo eso, y hacer una carrera partiendo en ligas de mierda y llegando a la elite es satisfactorio. Han sido muchos fracasos, eso quizás uno no lo cuenta mucho porque no vende, pero para mí el hándbol es mi maestro, porque me dice si soy honesto, si soy buen compañero, si debo esforzarme más, así es que estoy agradecido de todo lo que me ha dado", comentó.