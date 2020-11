Federación Internacional de Balonmano confirmó a Chile entre clasificados al Mundial de Egipto

La selección chilena masculina de balonmano fue confirmada entre los 32 equipos participantes del próximo Mundial a disputarse el 2021 en Egipto.

La medida fue dada a conocer por el Consejo de la Federación Internacional de Balonmano, la cual nominó a la Roja para representar a la Confederación Sur y Centro Americana de Balonmano (Concabal), luego que fue suspendido el torneo clasificatorio que se disputaría a comienzos del presente mes de noviembre, en Uruguay.

El presidente de Concabal, Marcel Mancilla Bravo, fue quien solicitó la nominación de Chile a la IHF, pues consideró que "en estos momentos difíciles para desarrollar actividades deportivas y donde el balonmano no está exento de sufrir situaciones de fuerza mayor por la pandemia, nos forzó a repensar nuestros escenarios".

Chile se quedó con el cupo debido a que es el equipo mejor rankeado en el último torneo de la Concabal, excluyendo a los países que ya se encontraban clasificados.

La Roja será parte del Grupo G junto a Egipto, Suecia y República Checa y abrirá el torneo contra los locales, en el Estadio El Cairo, el 13 de enero.

All 32 teams for #Egypt2021 are confirmed 🙌 Due to the COVID-19 pandemic & the resulting cancellation of the SCAHC Last Chance Tournament, at the request of the SCAHC, the IHF Council nominated Chile to be the 4th & final team from SCAHC. Read more 👉https://t.co/LwmA8thLDN pic.twitter.com/O1rbB9fLne