Marco Oneto: Me gustaría retirarme frente a los míos si el Preolímpico se hace en Chile

El destacado seleccionado nacional de balonmano Marco Oneto dejó abierta la puerta para jugar un torneo más por Chile, estó después de haber anunciado su retiro tras alcanzar la medalla de plata en los Jugos Panamericanos de Lima 2019.

En conversación con nuestro programa Todo por el Deporte en Cooperativa, el ex Barcelona aseguró que "en este momento sigo siendo oficialmente ex jugador. Todavía no he vuelto a ver esa página, por el momento sigo en mi rol de ex deportista hasta que se definan muy bien las cosas que van a pasar a principio del próximo año".

Esto lo dijo en referencia al Preolímpico que Chile pretende organizar en enero próximo, algo que pueda cambiar sus planes. "Para mí siempre jugar en casa ha sido una tarea pendiente. Yo quería jugar en el repechaje que se hizo en Colombia para mi retiro, pero por mi situación personal no pude", expresó.

"Siempre quedé con esas ganas de retirarme en casa y que mi hijo me viera jugar, eso es lo que me tira y la posibilidad de jugar un torneo importante en Chile es lo que siempre he querido, para retirarme frente a los míos, pero no hay nada concreto y es algo que está por verse", complementó.

Respecto a la final perdida en Lima, aseguró que "todavía me molesta mucho, porque no estuvimos como en el primer partido ante Argentina. Aún me duele, pero una de las gracias de volver a jugar y lo bonito del deporte es que a veces te da revancha. Si el Preolímpico se hace en Chile podremos tener nuestra revancha".

Mientras espera que decida la sede del torneo clasificatorio a los Juegos de Tokio 2020, Oneto está dedicado a dirigir el programa Promesas Chile para el balonmano en Valparaíso, iniciativa en la que trabaja con niños de entre 14 y 16 años.

Respecto a esto, se refirió a lo que espera hacer tras el retiro. "Ser entrenador de categorías adultas no me motiva mucho, porque creo que el deporte pierde su pureza cuando llegas a la etapa adulta, en cambio en categorías inferiores todavía está la inocencia. Eso me encanta y me gusta mucho", cerró.

Marco Oneto jugó en FC Barcelona Borges, Cangas, Bidasoa y Naturhouse La Rioja, Veszprem de Hungría, Magdeburgo y TSV GWD Minden de Alemani, Orlen Wisla Plock de Polonia, Sporting CP de Portugal y ASD Albatro Siracusa de Italia.

Logró ganar la Champions League europea con Barcelona, dos veces la liga española, dos Supercopas ibéricas, dos Copas Asobal, la liga nacional y la copa húngara; fue nominado al equipo All Starts del mundo el 2014 y con Chile ganó tres medallas de bronce en Panamericanos específicos, dos en Juegos Panamericanos y la reciente Plata en Lima 2019.