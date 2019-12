AMB eligió a Saúl "Canelo" Alvarez como el mejor boxeador del año

La Asociación Mundial de Boxeo eligió al mexicano Saúl "Canelo" Alvarez como el mejor púgil del año 2019, en una decisión que dio a conocer a través de sus redes sociales.

El azteca tuvo una gran temporada en la que superó a Daniel Jacobs por el título de peso mediano, mientras que luego superó a Sergey Kovalev en una división distina, la del semipesado, para conseguir el cinturón.

El filipino Manny Pacquiao ganó el premio por boxeador ejemplar del año, mientras Katie Taylor conquistó el cetro como la mejor boxeadora femenina.

Congratulations to @Canelo for his Boxer of the Year award. The Mexican fighter had a great year after defeating Daniel Jacobs, one of the strongest Middleweights, and then going up to the Light Heavyweight division and knocking out Sergey Kovalev spectacularly 🇲🇽🥊🔥 . pic.twitter.com/Gq37goycAM