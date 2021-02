Anthony Joshua manifesto interés en ir a la WWE: "Quiero hacerlo porque Muhammad Ali lo hizo"

El británico Anthony Joshua, campeón de los pesos pesados de la Asociación Mundial (WBA), la Federación Internacional (IBF) y la Organización Mundial de Boxeo (WBO), manifestó su interés de participar en el futuro en los shows de lucha libre de la WWE.

"Voy a ir a WWE porque es lo que hizo Muhammad Alí, así que iré a la WWE", declaró Joshua en el programa de Youtube Alternative Sport Show.

Incluso, en tono de broma, reveló que le gustaría utilizar la canción "Push it to the Limit", de la banda sonora de la película Scarface, como tema de entrada al cuadrilátero.

Cabe recordar que WWE, desde que se convirtió en un evento de lucha libre mediático, ha utilizado la figura de grandes pugilistas para atraer las miradas de los fanáticos de los box.

En 1985, Muhammad Ali participó como árbitro especial en el evento estelar del primer Wrestlemania. Y en tiempos más recientes, también han participado en los shows de WWE boxeadores como Mike Tyson, Floyd Mayweather y Tyson Fury.

Justamente, Joshua y Fury están en negociaciones para tener una batalla para determinar al campeón indiscutible de los pesos pesados en la actualidad.