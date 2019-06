Anthony Ruiz Jr. dio la sorpresa y le quitó el invicto a Anthony Joshua

El peleador mexicano-estadounidense Anthony Ruiz Jr. superó por nocaut técnico en el séptimo asalto al británico Anthony Joshua, arrebatándole su invicto y los tres cinturones de peso pesado avalados por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación (AMB) y la Organización (OMB).

La brutal pelea entre Ruiz Jr. y Joshua, que ya se puede equiparar a las que dejaron las grandes sorpresas dentro de los pesos pesados como las que protagonizaron Buster Douglas al dejar nocaut al legendario Mike Tyson y Hasim Rahman ante Lennox Lewis, fue todo un éxito para el mundo del deporte del boxeo.

Hacía mucho tiempo que no se veía tanta acción, tantos golpes y un vencedor inesperado del aspirante que llegó a la pelea abajo 11-1 en las apuestas de Las Vegas.

En una pelea celebrada en el Madison Square Garden, en Nueva York, que registró un lleno de 20.201 espectadores, en su mayoría seguidores del púgil inglés, Ruiz Jr. demostró que tiene un poder demoledor en sus puños y también que sabe asimilar el castigo.

Aunque Ruiz Jr. llegaba como el cartel de perdedor, sobre el cuadrilátero del legendario recinto demostró todo lo contrario, que estaba preparado y con todos los elementos para conseguir un victoria que pasará a la historia del boxeo.

"Me siento muy bien, hombre. Esto es con lo que he estado soñando", declaró Ruiz Jr. después de haber sido proclamado nuevo campeón del mundo. "Para esto he estado trabajando duro. No puedo creer que haya hecho realidad mis sueños. Solo quiero agradecer a mi equipo y a mi familia. El cielo es el límite, baby".