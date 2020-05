Conor McGregor a Mike Tyson: Prometo por mi vida que venceré a Mayweather

El irlandés Conor McGregor, estrella de UFC, agradeció los elogios que le dedicó el mítico Mike Tyson y en un mensaje en redes sociales, prometió "por su vida" que se tomará revancha por la derrota sufrida ante Floyd Mayweather en 2017.

En el podcast Hotboxing, "Iron Mike" sostuvo que McGregor "es el único que se merece respeto, nunca había boxeado antes y resistió 10 asaltos con el mejor pugilista de los últimos 100 años".

Debido a esas palabras, The Notorius agradeció y prometió la victoria, si es que se da un próximo encuentro.

"Gracias, Mike. Solo sé que, de camino a la inevitable revancha, con el conocimiento que tengo ahora del estilo de Floyd, bajo la tutela de mi entrenador de boxeo de la vieja escuela, resolveré el rompecabezas y venceré a Floyd. Prometo mi vida a que lo haré. Es genial verte de vuelta, Iron Mike", escribió el irlandés.

Thank you Mike, and just know that for the inevitable rematch, with the knowledge I now hold of Floyd’s style, plus under the tutelage of my old school boxing coach, I will crack the puzzle, and I will beat Floyd.

I promise my life on it.

It is great to see you back Iron Mike ❤️ https://t.co/NDrVnEaukm