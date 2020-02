Deontay Wilder y Tyson Fury terminaron a los empujones en encendida conferencia de prensa

La conferencia de prensa del campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Deontay Wilder, y su retador, el campeón lineal y británico Tyson Fury, terminó a los empujones luego de "calientes" cruces de palabras.

Fury, quien contó hace un tiempo sobre su curiosa manera de preparar el combate, aseguró que "solo sé hablar arriba del cuadrilátero y con mis puños lo callaré", refiriéndose a la usual verborrea del norteamericano.

La réplica del máximo monarca del CMB llegó rápido y le señaló al "Gypsy" que "no te atrevas a decir eso. Te golpearé. No olvides nunca cuando te encontré, que estabas lleno de cocaína, que eras como una casa grande contemplando suicidarte. Así que nunca lo olvides. Te devolví al boxeo".

"Proporcioné comida para tu familia al pelear contra ti, y lo estoy haciendo por segunda vez. Nunca lo olvides. Te traje al boxeo a lo grande. Te reté a que volvieras", siguió Wilder, quien encontró una respuesta igual de dura.

"Te di los mejores días de pago de tu vida, te llevé al escenario más grande del mundo. Puse millones en tu cuenta", le sostuvo Fury antes que acabaran a los empujones y efectivos de seguridad tuvieran que intervenir.

El combate se disputará este sábado en el MGM Grand Garde Arena de Las Vegas y Wilder pondrá su cinturón en juego.

💥 Deontay Wilder and Tyson Fury clash at their press conference, exchanging shoves as it all kicks off in the face-off…



[📽️ @PremierBoxing / @TRBoxing] pic.twitter.com/qY7W0HQj9n