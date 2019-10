El boxeador Errol Spence Jr se encuentra grave tras sufrir impactante accidente en su Ferrari

El boxeador estadounidense Errol Spence Jr se encuentra internado en cuidados intensivos tras sufrir un impactante accidente en su Ferrari.

El pugilista salió eyectado de su vehículo luego de volcarse a gran velocidad en las calles de Dallas tras perder el control para después estrellarse sobre el pavimento.

Las imágenes del choque fueron captadas por las cámaras de seguridad del sector, las que muestran la magnitud del lamentable hecho.

Spence tiene 29 años y viene de unificar los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría welter tras imponerse sobre su compatriota Shawn Porter.

Mira el video con el impactante accidente de Errol Spencer Jr:

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA