Floyd Mayweather respaldó postura de Kyrie Irving de no vacunarse contra el coronavirus

El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather expresó su apoyo este lunes a la estrella de Brooklyn Nets Kyrie Irving, quien ha sido duramente cuestionado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus y hablar de un proceso experimental por este proceso en medio de la pandemia.

A través de sus redes sociales, el invicto pugilista publicó un video en el que lee una carta dando su apoyo hacia el jugador de la NBA. "Kyrie, qué pasa, sé que estás pasando por mucho. Tuvimos la oportunidad de pasar el rato en 2016 cuando representaste a Estados Unidos, cuando representaste al rojo, blanco y azul", comienza diciendo "Money" en su discurso.

"Solo quieres ser tratado de manera justa. Iba a publicar algo en mis páginas de redes sociales, pero decidí hacerlo a la vieja usanza y leerte algo porque eres una gran persona, un gran padre, un gran atleta y crees lo que crees. América es la tierra de los libres; libertad de expresión, libertad de religión y, supuestamente, libertad de elegir. Nunca seas controlado por el dinero, te respeto por tener cierta integridad y por ser tu propio hombre", agrega.

Del mismo modo, Mayweather apunta que: "Una mente libre toma sus propias decisiones y una mente esclava sigue a la multitud. Defiende algo o enamórate de cualquier cosa. Un hombre puede liderar una revolución, ponerse de pie y luchar por lo que es correcto. Una elección, una palabra, una acción puede cambiar el mundo".

"Es una locura cómo la gente te odia por ser un líder. Espero que sus acciones animen a muchos otros a ponerse de pie y decir basta. Respeto a ti Kyrie y poder a la gente", concluye en el video.

- El apoyo de Floyd a Irving:

Choice is defined as an act of selecting or making a decision when faced with two or more possibilities. America gave us the choice to take the vaccine or not take the vaccine. As time moves on, that choice is gradually being stripped from us. pic.twitter.com/7F6RsWaDkL