Floyd Mayweather reveló que tendrá una segunda pelea ante Conor McGregor en 2023

El boxeador estadounidense Floyd Maywather Jr. dio a conocer que sostendrá una revancha ante el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, tras más de cinco años desde su primer y hasta ahora único cruce.

"Quiero salir este fin de semana y divertirme (en su pelea contra el japonés Mikuru Asakura). Luego tengo otra exhibición en Dubai en noviembre, y yo y Conor McGregor en 2023", dijo a Daily Mail.

El pugilista aseguró que aún restan ultimar detalles de la contienda. "No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real. Pero ha habido conversaciones de ambos. Preferiría una exhibición. No me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real", indicó.

"Muchachos como Conor McGregor y otros que realmente no golpean fuerte, como YouTubers o muchachos de UFC, realmente no me importa chocar con ese tipo de individuos, pero nada que me ponga en una posición donde me voy a hacer daño", explicó.

"Money" y "The Notorious" se enfrentaron el 26 de agosto de 2017 en una pelea que acaparó todas las miradas, pues es la única ocasión en que el irlandés, figura de la UFC, se desempeñó en el boxeo. En aquella oportunidad Mayweather ganó con un nocaut técnico en la ronda 10. Además, el encuentro significó millonarias ganancias para ambos.