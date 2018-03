Golovkin acusó a "Canelo" Alvarez de tramposo

El boxeador kazajo Gennady Golovkin acusó al mexicano Saúl "Canelo" Alvarez de hacer trampa debido a que el azteca afirmó que dio positivo en un control antidopaje por comer carne contaminada.

"Se los he dicho, no es la carne mexicana", sostuvo el campeón de peso mediano. "Esto es 'Canelo'. Esto es su equipo. Estos son sus promotores... 'Canelo' está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo pretende que no pasa nada", agregó.

Golovkin superó a Alvarez el año pasado y ambos tendrán una revancha el 5 de mayo, pese a los cuestionamientos del europeo.

"Fue muy obvio con todo esos músculos y con los rastros de las inyecciones, que eran visibles. También puedo hablar de Oscar De La Hoya. Tampoco está limpio. Es un sucio", lanzó de acuerdo al medio Récord.

Pese a la información señalada por Golovkin, "Canelo" dio este martes negativo por tercera vez consecutiva en un control voluntario.