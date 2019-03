Miguel "Aguja" González lucha con Andrew Moloney por el sueño del título mundial

Este 22 de marzo de desarrollará la pelea de boxeo masculino más importante en Chile en los últimos 30 años. El nacional Miguel "Aguja" González enfrentará al australiano Andrew Moloney para conseguir el derecho de convertirse en el retador del título planetario de la categoría súper mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En su historial, el chileno cuenta con 29 triunfos y una sola derrota. Durante los últimos dos meses, el actual campeón latinoamericano de la AMB pulió todavía más su técnica entrenando con diversos sparrings en Nicaragua, todo con el objetivo de superar a "La Bestia" Moloney.

Y es que el campeón de Oceanía y del Asia-Pacífico, reconocido por su agresividad dentro del cuadrilátero, tiene un registro invicto de 18 triunfos, cinco por nocaut.

"Es un boxeador muy técnico, muy rápido, tanto de piernas como de manos, pero lo he visto muy bien y esto preparado para todo lo que traiga", le anticipó González a Al Aire Libre en Cooperativa.

Durante esta jornada se realizó la ceremonia de pesaje y ambos especialistas la superaron. El oriundo de Renca marcó un total de 51,800 kg, mientras que el australiano arrojó una masa de 52,000 Kg.

El ganador de esta pelea podrá enfrentar al monarca, el inglés Khalid Jafai o al retador que lo enfrenta el 1 de junio, el dominicano Norbelto Jiménez.

Para Moloney, al igual que González, la opción de perder esta oportunidad está fuera de sus pensamientos. Por ello, si no logra mandar a la lona a "Aguja", intentará apostar a la victoria por los puntos.

"Espero una muy buena pelea, quiero entregar un gran espectáculo, que sea emocionante y quedarme con la victoria, ese es mi deseo, no me importa si es por puntos o por nocaut. He entrenado muy duro para esta pelea, desde hace más de 15 años que mi sueño es convertirme en el campeón mundial y sé que si gano este combate me convertiré en el retador por el título, así que daré todo lo que tengo", nos comentó.

La pelea está fijada para este viernes y se disputará en el Grand Casino Monticello. La velada iniciará a las 22:30 horas (01:30 GMT) y tendrá como combate preliminar la defensa del título latino de Daniela "Leona" Asenjo frente a la argentina Debora Vanesa Gomez.