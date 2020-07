Mike Tyson: Le patearía el trasero a Conor McGregor

Mike Tyson, legendario ex campeón mundial de los pesos pesados, aseguró aseguró que es capaz de vencer al irlandés Conor McGregor, estrella de UFC y referente de las artes marciales mixtas.

"Le patearía el trasero a Conor McGregor", expresó Tyson en el late The Tonight Show de Jimmy Fallon, aunque aclaró que la pelea tiene que ser "con reglas de boxeo".

Recordar que McGregor tuvo una incursión en el ring de boxeo, cuando enfrentó en una polémica y recordada exhibición a otra leyenda, Floyd Mayweather, quien ganó por KO.

La presencia de "Iron Mike" en el programa fue para promocionar su regreso al ring, cuando enfrente en exhibición a otro mítico peleador, Roy Jones Jr., en Los Angeles, el 12 de septiembre.

"He vuelto. No sé cómo lo hice, pero estoy de regreso. Empecé a entrenar, estoy en forma. Hago boxeo. No lo puedo creer, pero algo pasó y estoy de regreso", afirmó Tyson.