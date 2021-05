Rapero 50 Cent aprovechó polémica y criticó look de Mayweather: Tiene vello púbico en la cara

El rapero estadounidense 50 Cent aprovechó la polémica escaramuza que protagonizó el ex campeón mundial de boxeo Floyd Mayweather contra el youtuber Jake Paul y lanzó envenenados dardos contra el peinado de "Money".

A través de dos tuiteos, Curtis James Jackson III se mofó del ex boxeador luego que Paul le quitara el gorro durante un encuentro con la prensa, por lo cual se armó una trifulca.

"¿Qué diablos pasa en la cabeza del campeón?", escribió en una de sus publicaciones, en la cual agregó "escuché que tenía su vello público en la cara".

Luego, en otro estimó que "Floyd está triste, porque no le pueden mostrar a la gente su peinado".

Mayweather y Jake Paul vivieron un encontrón a propósito de la pelea que el primero sostendrá con el hermano del youtuber, Logan Paul.

👀WTF going on, on champ head 😆I heard he had his pubic hairs put on his face. Lol #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/2FtbN5nw5N