Mike Tyson cree que morirá pronto: "Mi fecha de vencimiento se acerca"

El ex boxeador estadounidense Mike Tyson sorprendió con una profunda y potente reflexión personal, mencionando que, según él, está próximo a morir.

"Todos vamos a morir algún día. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara y digo 'guau'. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, que será muy pronto", indicó en su podcast Hotboxin'.

"El dinero no significa nada para mí. Siempre le digo a la gente; creen que el dinero los hará felices porque nunca antes han tenido dinero. Cuando tienes mucho dinero no puedes esperar que nadie te ame. El dinero te da la falsa sensación de seguridad; crees que eres invencible pero no es verdad", agregó.

"Tengo miedo de ser tan violento. No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Yo soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar", sumó el otrora deportista, que hizo un amago de retorno a los cuadriláteros al retar al youtuber Logan Paul a un combate.