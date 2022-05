Mike Tyson no tendrá que enfrentar cargos por golpiza a un pasajero en un avión

El ex boxeador estadounidense Mike Tyson se vio involucrado hace algunas semanas en un particular incidente en un vuelo, donde agredió a un pasajero que lo hostigó durante el viaje. Pese a aquella situación, el otrora campeón mundial no tendrá que enfrentar cargos ante la justicia.

Fue en abril pasado que el retirado pugilista reaccionó a los golpes ante las provocaciones de Melvin Townsend en el avión que volaba desde San Francisco a Florida, a tal punto que le provocó algunas heridas en el rostro.

Pese a ello, la fiscalía del condado de San Mateo en California evaluó lo sucedido por el contexto en que se dio todo el pleito.

A través de un comunicado, el fiscal Stephen Wagstaffe explicó que Tyson no deberá enfrentar a la justicia ya que: "Esas circunstancias incluyen el comportamiento de la víctima para propiciar el incidente, la interacción entre el señor Tyson y la víctima, al igual que los pedidos de tanto la víctima como el señor Tyson de que no se presentasen cargos".

Además, de acuerdo a la versión de las autoridades policiales Townsend no colaboró con la investigación al no querer detallar en profundidad el suceso.