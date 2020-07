Mike Tyson reveló que estaba drogado cuando conoció al elenco de la película "The Hangover"

El ex boxeador Mike Tyson reconoció en una entrevista que estaba bebido y drogado la noche que conoció al elenco de la película "The Hangover", en la cual tuvo un pequeño papel como él mismo y que fue protagonizada por Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis.

En una conversación con el orador motivacional Tony Robbins, que fue reproducida por The Sun, el retirado deportista contó que "conocí a los muchachos en un club, ellos estaban en el sector VIP y yo dije 'aquí es donde normalmente me siento, normalmente no hay nadie aquí'".

"Entonces entré y revisé qué estaban haciendo los muchachos en mi sección. Estaba Zach (Galifianakis), el otro tipo, y dijo 'vamos a estar en una película contigo', y yo dije '¿sí? ¿cuándo?', y él dijo 'mañana'", agregó.

"Y yo no sabía, estaba bebiendo y fumando en ese tiempo, consumiendo drogas, entonces no sabía que estaba involucrado en una película", señaló.

"Así que eventualmente tuve que ir y la película fue un éxito", cerró. Al día siguiente, Tyson grabó la icónica escena en la que noquea a Galifianakis en un hotel de Las Vegas.

El mismo medio recuerda que en 2012 Tyson confesó a Yahoo Sports que consumió cocaína durante su participación en la cinta. "Era un desastre. Estaba con sobrepeso. Era un cerdo, drogado con cocaína", afirmó aquella vez.