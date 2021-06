"Coco" Zurita transformó increíbles paisajes en pistas profesionales de BMX

En mayo se celebró el mes de la bicicleta, motivo que llevó a Francisco "Coco" Zurita, estrella del BMX y el chileno más exitoso de los X Games, a realizar un nuevo proyecto audiovisual llamado "Koncrete Road", el que tiene por objetivo acompañarlo en un road trip de 2.400 km por Estados Unidos, aventurándose y descubriendo nuevos lugares arriba de su bicicleta.

Con la compañía de su hermano Juani, el primer capítulo muestra cuando deciden partir desde Los Ángeles, donde viven actualmente, haciendo varias paradas antes de llegar a su último destino en Salt Lake City.

Motivado por tener nuevas experiencias, poder plasmarlas en imágenes y compartirlas, el atleta Red Bull inicia su viaje haciendo una parada en Long Beach, en el icónico skatepark de Houghton, mostrando el arte callejero del lugar y el punto donde la cultura del skate y BMX se encuentran en sus bowls.

Luego, se trasladan a Death Valley y Panamint Town, áreas desérticas y ciudades de minería antiguas para observar los desolados paisajes.

El viaje continúa en Las Vegas para buscar uno de los skateparks más grandes de la ciudad, el Craig Ranch Skatepark. Aquí Coco junto a Juani se detienen a hacer trucos de buena altura y compartir con la gente de la zona, entre ellos Nel Martin, quien tiene un Half Pipe en su casa, donde pudieron entrenar y filmar increíbles saltos.

Finalmente, los atletas llegan al anhelado destino que alberga Salt Lake City: el salar más grande de Norteamérica, donde los planes de Coco no tardan en hacerse realidad.

"No se me ocurrió mejor idea que hacer una rampa de 4 metros en medio de este plano salar lleno de viento y tormentas. El primer día se canceló todo, llegó una tormenta, no sabíamos cuanto iba a durar, el clima cambia demasiado rápido. El segundo día, sacamos fotos y vídeos de todo lo que estaba pasando y fue una bendición poder lograr volar sobre el salar de Salt Lake City: la combinación entre el color madera y el blanco puro del salar era casi como estar en una pintura, un espacio muy minimalista y limpio".

"Me inspiró a dar lo mejor que pude pese al terrible viento y pudimos hacer unas fotografías increíbles y también uso videos hermosos" comentó "Coco" luego de completar su experiencia.

La serie mostrará el recorrido de "Coco" junto a su equipo creando recuerdos y experiencias que partieron con la idea de hacer algo inspirador para celebrar el mes de la bicicleta.