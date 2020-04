Ex técnico de la selección de ciclismo pista: En Chile el dopaje está desbandado

Miguel Droguett, head coach de la selección chilena de pista en la época en que Nicolás González fue sancionado por dopaje, respaldó la versión de su ex dirigido sobre la situación que se vive dentro del ciclismo y la costumbre de usar sustancias ilícitas.

"Lo que hizo Nicolás fue destapar algo que veía, lo que le tocó vivir. Hubo problemas con los controles y eso es la realidad. A mí me tocó vivir una situación muy desagradable con Antonio Cabrera, cuando casi se agarra a golpes con un comisario antidopaje. Eso ocurrió y es verdad", dijo a Diario La Tercera.

"Y Cabrera, con todos los antecedentes, claramente es una persona violenta. Yo como técnico le exigía a la CNCD que hiciera controles, porque era la única forma de evitar que después se me apuntara a mí", apuntó sobre el campeón panamericano, principal apuntado por González.

En esa línea, Droguett relató que "uno como entrenador debe mantener una disciplina dentro del grupo y eso fue complicado, porque trabajaba con gente maleducada, prepotente. Recuerdo incluso que una vez un deportista me amenazó con los puños en alto, pero no caí en su provocación".

Sobre las actitudes que existían en el equipo, expuso que existía "hostigamientos y presiones. Un ejemplo: una vez, para Cochabamba 2018, me quisieron imponer a Christopher Mansilla en la madison y sacar a Felipe Peñaloza, tengo hasta el correo donde me lo ordenan. Obviamente les dije que no, porque sabía que esa fórmula fue ocupada en Toronto 2015 y no había resultado; sabía que mi decisión estaba bien y respondí con un oro".

"Al regreso, renuncié, porque no iba a estar trabajando con imposiciones y con gente ligada al dopaje, como Sirinio Saavedra. Esto se lo dije a todo el directorio. Lo más impactante es que para Lima 2019, esta misma gente resultó con dos deportistas positivos: Constanza Paredes y Andrés Silva", agregó.

Droguett puntualizó sobre los problemas en el ciclismo que "la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) da un límite a todo, y si superas ese límite, estás mal. Ahí es donde entra tu profesionalismo y buenos asesores, para no pasarlos. Pero lo de aquí es otra cosa; esto de Chile es dopaje desbandado. Y eso es porque no están bien asesorados. Recuerdo que Norman Macmillan, uno de los médicos que trabajaron con el ciclismo, nos asesoraba y nos explicaba todo. Pero en Chile ahora ocurre otra cosa, con mucha ignorancia. Por eso esto está desatado".