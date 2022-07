Martín Vidaurre tras triunfo en Suiza: No necesité un mayor esfuerzo para hacer la diferencia

Brasil, República Checa, Alemania, Austria y ahora Lenzerheide, Suiza. Cinco fechas y cinco victorias: ese es el nuevo e increíble récord del ciclista chileno Martín Vidaurre, quien este fin de semana volvió a arrasar en la Copa del Mundo XCO de la UCI, al adjudicarse una nueva victoria.

A pesar que el circuito era uno de los más difíciles de la temporada debido a su altura y la falta de oxígeno que puede generar en los competidores tras un par de vueltas a tope, Vidaurre no defraudó a sus seguidores y dominó la carrera de principio a fin.

"Fue una carrera bastante rápida. Un circuito con muchas raíces, muy trabado y no da ni un respiro. Dominé la carrera de principio a fin. No tuve que hacer mayor esfuerzo para hacer alguna diferencia, lo que indica que llevamos una buena preparación. Estoy muy contento. Llevamos cinco triunfos de cinco este año y a seguir así no más", comentó el ciclista de Red Bull tras la carrera.

El actual Campeón Mundial Sub 23 XCO de la UCI, quien se encuentra ampliamente liderando la tabla de posiciones de su categoría con 625 puntos, no tendrá ahora tiempo de descansar, ya que el fin de semana competirá en la sexta fecha de la Copa en Vallnord, Andorra, donde nuevamente espera quedarse con lo más alto del podio.