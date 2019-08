Presidente del Coch: Nadie me ha mostrado una prueba para condenar a los ciclistas

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, comentó la investigación que la Agencia Mundial Antidopaje mantiene luego de que los ciclistas chilenos Felipe Peñaloza y Antonio Cabrera fueran acusados de portar sustancias dopantes en un viaje a Colombia.

Y el máximo dirigente del polideportivo chileno mantiene su confianza en los deportistas que participaron de los últimos Juegos Panamericanos en Lima.

"Mientras no tenga un documento donde me señalen que ellos se doparon o cometieron una infracción al código mundial antidopaje, no puedo hacer nada. Pero hasta ahora nadie me ha mostrado una prueba en contra de ellos para condenarlos", dijo Mujica a El Mercurio.

"No es cosa de poner las manos al fuego... No lo hago por nadie, pero yo sé las cosas que pasaron en Colombia, porque el presidente del Comité Olímpico de allá, Baltazar Medina, me envió un informe donde decía que no hubo nada ilícito en su equipaje. También sé que alguien desde acá alertó y les dijo 'ojo, van a llegar estos señores a Colombia, quién los retiene...'. Y por eso les hacen el control", añadió.

De acuerdo a un informe de la policía aduanera de Medellín Peñaloza y Cabrera portaban testosterona cuando llegaron en julio pasado, en la última parte de su entrenamiento, por lo cual la AMA mantiene una investigación.

Si la investigación confirma las acusaciones, los chilenos arriesgan perder las medallas ganadas: el oro que ganaron juntos en la madison, el bronce en el cuarteto de persecución y el oro ganado por Peñaloza en el ómnium.