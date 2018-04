Felipe Sundblad quedó a la cabeza de la clasificación en el Atacama MTB Challenger

El trabajo en conjunto le rindió frutos al Team Tucumán, que protegió al vigente campeón, Felipe Sundblad, quien ganó este sábado la segunda etapa del Atacama Challenger Mountainbike (70 kms), ascendiendo a la cima de la clasificación en la serie élite varones.

El argentino cerró la jornada por el Llano de la Paciencia y la Quebrada de Catarpe en tres horas y 18 minutos, beneficiado por el gasto que hicieron sus compañeros al encimar al chileno Eyair Astudillo.

"Trabajamos en equipo, pedaleamos 30 kms encima de (Eyair) Astudillo, sin perderlo de vista. Después rompió un pedal y fue el momento para atacar", comentó Sundblad tras finalizar el circuito.

Por otra parte, en la clase élite damas, la chilena Ximena Aldana volvió a imponer un gran ritmo sobre sus rivales, llevándose el parcial en tres horas y 47 minutos, liderando la serie.

"No fue fácil llegar a la carrera, mi presupuesto es bajo y vine por tierra desde la Octava Región. No llegué tan cansada como pensaba, y tampoco me ha complicado la altura. Ahora solo pienso en descansar y recuperarme para salir con todo mañana", señaló la deportista nacional.

La tercera etapa última etapa de la competición tendrá 61 kms, con un largo paso por el interior del Valle de la Luna, el cruce sobre el Río Salado y llegada en el centro de San Pedro de Atacama.