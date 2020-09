Tadej Pogacar ganó el embalaje a Roglic que sigue de líder

El esloveno Tadej Pogacar se impuso en la cima del Grand Colombier en la decimoquinta etapa del Tour de Francia por delante de su compatriota Primoz Roglic, que afianzó su maillot amarillo.

El joven esloveno se impuso en el embalaje al líder de la carrera, al australiano Richie Porte y al colombiano Miguel Ángel López, el mejor de los ciclistas de su país en la jornada de este domingo, en la que naufragaron el defensor del título Egan Bernal y Nairo Quintana.

Gracias a las bonificaciones, Pogacar, de 21 años, recortó 4 segundos a Roglic, que tiene ahora una renta de 40 sobre su joven compatriota.

El tercero es Urán a 1.34, tras ser noveno en la meta a 18 segundos del ganador, un puesto por encima de 'Superman' López, que perdió 8 segundos y está cuarto a 1.45 del liderato.

