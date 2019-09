Dennis Rodman aseguró que Madonna le ofreció 20 millones de dólares por dejarla embarazada

El ex basquetbolista Dennis Rodman reveló que la cantante Madonna le ofreció 20 millones de dólares por dejarla embarazada durante la época en la que fueron pareja.

El retirado deportista afirmó en el programa radial The Breakfast Club que la artista "me dijo que si la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares".

El otrora jugador de Chicago Bulls agregó además que como condición Madonna le dijo que el bebé debía nacer primero antes de hacerle el pago correspondiente.

Rodman fue más allá y aseguró que la cantante pudo haber hecho lo mismo con Carlos León, el padre de su primera hija biológica, Lourdes.

Revisa la entrevista a Denis Rodman:

#DennisRodman said he helped #Madonna's career when he dated her and she even offered him $20 million to get her pregnant! 😱☕️ pic.twitter.com/i56pA7DrfE