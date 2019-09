Jorge Garcés vivió complejo momento al manejar contra el tránsito en Costanera de Concepción

El entrenador de Fernández Vial, Jorge Garcés, vivió un bochornoso episodio la mañana de ayer miércoles en la Costanera que une Concepción con Chiguayante al ser sorprendido conduciendo contra el tránsito cuando iba a esta última ciudad para dirigir la práctica del "Almirante".

Fue el propio entrenador quien reveló la situación en declaraciones que este jueves reproduce el diario La Estrella de Concepción: "Como por Pedro de Valdivia he visto que se genera taco, me fui por la Costanera. En eso iba cuando empecé a ver que los vehículos que venían en sentido contrario me tocaban la bocina y me hacían cambio de luces", contó.

Y claro, lo que el ex entrenador de la selección chilena ignoraba es que de 7:00 a 9:00 horas, esa avenida es unidireccional hacia Concepción.

"Giré con precaución y salí con dirección al otro camino que conduce a Chiguayante. Por fortuna, nada grave pasó", contó Garcés.