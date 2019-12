La Copa América lideró las búsquedas de los chilenos en Google

La Copa América de Brasil 2019 se transformó en lo más buscado por los chilenos en Google, de acuerdo al ranking elaborado por la empresa para el año que se va.

El evento superó fue lo más buscado en Deportes, marcó una tendencia en la búsqueda y fue además el acontecimiento del año más consultado en el buscador.

El certamen continental superó en Deportes al Mundial Femenino de Francia 2019, donde la Roja tuvo un histórico estreno en el certamen.

Tercero en el ranking quedó el club Inter de Milán, elenco donde arribó a mediados de año Alexis Sánchez.

Otras otros temas deportivos que llamaron la atención de los cibernautas chilenos fueron Cristian Garin, los partidos de la Roja adulta ante Argentina, Colombia, Japón y Perú y de la sub 17 ante Haití, y el clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Entre los evento más destacados también aparecieron los Sudamericanos sub 17 y sub 20 y el Mundial sub 17.