Cobresal vs Coquimbo Unido en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Un muy atractivo duelo protagonizarán un Cobresal que viene al alza ante el exclusivo puntero Coquimbo Unido.
Puede que el duelo más atractivo de esta Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 sea el que protagonicen Cobresal y Coquimbo Unido en El Salvador este domingo 10 de agosto, desde las 15:00 horas de nuestro país. El partido tendrá transmisión d TNT Sports Premium y de TNT Sports en Max.
El elenco de Cobresal llega con un envión importante a este partido en casa luego de haber derrotado a domicilio a U de Chile la pasada fecha, asentándose en el sexto lugar con 29 puntos. Por su parte, el puntero Coquimbo sigue en gracia con 41 unidades en la cima de la tabla, con 6 ventaja sobre su escolta, la U.
⚽ Cobresal vs Coquimbo Unido en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Coquimbo Unido?
El duelo entre Cobresal y Coquimbo Unido se juega este domingo 10 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.
📅Fecha: Domingo 10 de agosto
🕗Horario: 15:00 horas
🏟️Estadio: El Cobre, El Salvador
📺 ¿Dónde ver en vivo Cobresal vs Coquimbo Unido?
📺TV: TNT Sports Premium
💻Streaming: TNT Sports en Max
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de Cobresal vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Jorge Pinos; José Tiznado, Franco Bechtholdt, Cristián Toro; Cristopher Barrera, Jorge Henríquez, Diego Céspedes, César Yanis, Christopher Mesías; Diego Coelho, César Munder. DT: Gustavo Huerta.
🧾 El XI de Coquimbo vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Cristian Zavala, Nahuel Donadell, Benjamín Chandía; Cecilio Waterman. DT: Esteban González.