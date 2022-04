Colo Colo superó en exigido encuentro a Cobresal y recuperó el liderato del Campeonato Nacional

Colo Colo superó en exigido encuentro a Cobresal por 2-1 en el Estadio Monumental y recuperó el liderato del Campeonato Nacional, quedando en la cima, con mismo puntaje que Unión Española 20 unidades tras 10 fechas disputadas.

Los "albos" comenzaron con todo este compromiso y se pusieron en ventaja en los 13 minutos, gracias a Emiliano Amor, quien tras un pivoteo de Esteban Pavez apareció para batir al portero Leandro Requena.

Los "mineros" llegaron a la igualdad en los 26', mediante Alejandro Camargo, luego de una pésima salida de Brayan Cortés, aunque el "Cacique" se volvió a adelantar de inmediato con un tanto de Pablo Solari (28').

En los 33', todo parecía complicarse por la expulsión de Gabriel Costa, por una dura entrada a Camargo, pero los cobresalinos también sufrieron una tarjeta roja para Iván Villalba por un duro manotazo a Leonardo Gil, acción en la que el árbitro Felipe González cortó una jugada manifiesta de gol de Solari.

Lucero salió lesionado en la escuadra de Macul, encendiendo las alarmas de cara al duelo con los "cruzados" y después con River Plate.

En el complemento, no hubo grandes emociones, salvo por intentos de Marcos Bolados y algún remate lejano de los visitantes, que no fueron directo a portería. Zavala tuvo la última del "popular", que no tembló para cerrar su regreso al triunfo en el plano local.

Ahora, Colo Colo deberá jugar el clásico ante la UC el domingo a las 12:30 horas (16:30 GMT), en tanto que, Cobresal chocará con el otro líder Unión Española.