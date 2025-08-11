Colo Colo vs Universidad Católica: aforo confirmado, horario y cómo llegan al Clásico por el Campeonato Nacional 2025

El Estadio Monumental volverá a llenarse para recibir el choque entre Colo Colo vs Universidad Católica, uno de los partidos más esperados del Campeonato Nacional 2025. Para este duelo, válido por la fecha 20, la autoridad autorizó un aforo total de 38 mil personas.

El “Cacique” llega con una racha de empates (tres consecutivos) y fuera de la zona de Copa Libertadores, mientras que la UC busca acercarse a los puestos de clasificación de torneos internacionales.

📋 ¿Cuál es el aforo para el Colo Colo vs Universidad Católica?

La Delegación Presidencial autorizó un aforo de 38 mil personas para el partido en el Estadio Monumental. La venta de entradas ya está disponible en el sitio web de Puntoticket para todos los fanáticos que estén inscritos en el Registro Nacional de Hinchas.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega Colo Colo vs Universidad Católica?

Día: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Estadio: Monumental David Arellano, Santiago

📊 Cómo llegan Colo Colo vs Universidad Católica al Clásico 188

Colo Colo:

7° en la tabla con 27 puntos (7G, 6E, 6P).

Últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates, 1 derrota.

Empató 1-1 ante Everton en su último encuentro.

Universidad Católica:

8° en la tabla con 27 puntos (7G, 6E, 5P).

Últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates, 1 derrota.

Su duelo ante Ñublense por la fecha 19 fue pospuesto.

📌 Tabla de posiciones antes de la fecha 20

Coquimbo Unido – 44 pts Universidad de Chile – 38 pts Palestino – 35 pts Audax Italiano – 34 pts O’Higgins – 31 pts Cobresal – 29 pts Colo Colo – 27 pts Universidad Católica – 27 pts (*un partido menos)

⚔️ Último antecedente entre Colo Colo vs Universidad Católica

El pasado 6 de julio, en el Clásico 187, la UC derrotó 2-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura, cortando una racha de 9 partidos sin vencer al Cacique por Primera División. Antes de eso, su última victoria -y en el Monumental- había sido en febrero de 2020.

📈 Historial reciente de Colo Colo vs Universidad Católica (últimos 10 por Primera División)

06.07.2025 – UC 2-0 Colo Colo

03.10.2024 – Colo Colo 1-0 UC

20.04.2024 – UC 1-0 Colo Colo

01.10.2023 – Colo Colo 2-1 UC

15.04.2023 – UC 0-0 Colo Colo

04.10.2022 – Colo Colo 0-0 UC

24.04.2022 – UC 1-1 Colo Colo

24.10.2021 – Colo Colo 2-1 UC

17.07.2021 – UC 0-0 Colo Colo

19.12.2020 – UC 0-0 Colo Colo

🎟️ ¿Cuándo y dónde comprar entradas para el Clásico Colo Colo vs Universidad Católica?

La venta de entradas para el Colo Colo vs Universidad Católica ya está disponible a través de Puntoticket, exclusiva para fanáticos inscritos en el Registro Nacional de Hinchas. El partido se jugará el sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental y corresponde a la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

Calendario de venta y canje:

Accionistas, abonados y socios CSD Colo Colo : lunes 11 de agosto, 12:00 horas.

: lunes 11 de agosto, 12:00 horas. Venta general: lunes 11 de agosto, 22:00 horas.

Precios de entradas:

Arica, Tucapel, Lautaro, Galvarino y Caupolicán: $15.000

Tucapel y Caupolicán niños: $7.500

Cordillera: $25.000

Cordillera niños: $12.500

Océano: $40.000

Océano niños: $20.000

Rapa Nui: $75.000

La Delegación Presidencial autorizó un aforo de 38 mil personas para este encuentro, luego de que el club solicitara 42 mil.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS el Colo Colo vs Universidad Católica?

⚠️ No será transmitido por TV abierta en Chile.

La transmisión oficial estará disponible por TNT Sports (señal por suscripción) yTNT Sports en Max (streaming para abonados). Si no tienes acceso, algunos operadores ofrecen días de prueba, sujetos a disponibilidad.

También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS en Al Aire Libre, con goles, jugadas, estadísticas y análisis en tiempo real.

📢 Sigue la cobertura completa del Clásico Colo Colo vs Universidad Católica con previas, formaciones y análisis en Al Aire Libre.