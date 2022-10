¿Cómo transmitirá TNT Sports la fecha 28 del Campeonato Nacional?

El Campeonato Chileno dio a conocer en su sitio oficial cómo transmitirá la señal televisiva TNT Sports la intensa fecha 28 , que puede definir al nuevo monarca.

Revisa los detalles:

Viernes 21 de octubre

- O'Higgins vs. Cobresal, 19:30 horas. Estadio El Teniente. (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports)

Sábado 22 de octubre

- Ñublense vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún". (TVN, TNT Sports HD, TNT Sports 2, TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports)

- Universidad de Chile vs. Everton, 20:00 horas. Estadio Santa Laura. (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT)

Domingo 23 de octubre

- Palestino vs. Deportes La Serena, 15:00 horas. Estadio La Cisterna. (Estadio TNT Sports)

- Coquimbo Unido vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports)

- Deportes Antofagasta vs. Unión Española, 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán" (TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports)

- Unión La Calera vs. Universidad Católica, 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports)

Lunes 24 de octubre

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio La Florida. (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports)