Coquimbo Unido roza la gloria y deja a la U de Chile contra las cuerdas, según modelo predictivo

Coquimbo Unido dio un paso más hacia su primera estrella.

Oscar Buch Guzmán
Terminada la Fecha 19 del Campeonato Nacional, podemos volver a usar el modelo predictivo de Al Aire Libre para tener un panorama de lo que ocurrirá en la recta final del torneo.

Coquimbo Unido sigue a paso firme en su camino a su primer título de Primera División, el ajustado triunfo pirata sobre Cobresal le dio un gran impulso en la tabla de probabilidades.

En la zona baja de la tabla, Deportes Iquique se complicó con el descenso y quedó en una posición casi irremontable.

👑 ¿Quién tiene más opciones de ser campeón?

Coquimbo Unido domina las proyecciones con 71% de probabilidades tras alcanzar 44 puntos en 19 fechas. La U de Chile mantiene esperanzas con 17.2% de opciones, mientras que Palestino (5.3%) y Audax Italiano (3.9%) completan el grupo de candidatos reales. El resto tiene posibilidades marginales, incluido Colo Colo con apenas 0.2%.

Equipo

Probabilidad

Puntos actuales

Coquimbo Unido

71.0%

44

Universidad de Chile

17.2%

38

Palestino

5.3%

35

Audax Italiano

3.9%

34

🌎 ¿Cómo está la pelea por Copa Libertadores?

La matemática favorece claramente a los líderes. Coquimbo tiene 97.3% de chances de clasificar directo, seguido por la U con 77.5%

La batalla real se libra por el cupo a la fase premilimar del torneo:

  • Palestino: 50.9% de opciones

  • Audax Italiano: 37.2%

  • O'Higgins: 17.3%

🏅 ¿Quiénes pelean por Copa Sudamericana?

La zona más competitiva agrupa a ocho equipos con posibilidades concretas. O'Higgins lidera este segmento con 61.9%, seguido por Cobresal (59.0%) y Audax (54.9%). Sorprende que Colo Colo tenga solo 44.5% de opciones pese a su nombre.

⬇️ ¿Quiénes están condenados al descenso?

El panorama es dramático para los últimos puestos:

  • Deportes Iquique: 82.6% (prácticamente sentenciado)

  • Unión Española: 61.2% (muy comprometido)

  • Deportes Limache: 20.2% (en peligro)

  • La Serena: 17.9% (también arriesga)

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
