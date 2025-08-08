En Palestino se entusiasman con el posible regreso de los playoffs: "El campeón puede ser cualquiera"

El posible retorno de los playoffs al Campeonato Nacional tiene dividido al fútbol chileno. La ANFP busca saldar la millonaria deuda que mantiene con Warner por partidos no transmitidos durante el estallido social y la pandemia, y volver a este sistema de torneo asoma como una posibilidad para aquel objetivo.

La propuesta tiene distintas miradas en el balompié. Y es que mientras Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica verían afectados sus bolsillos, otros elencos miran con buenos ojos esta alternativa.

Por ejemplo, el experimentado defensor de Palestino, Fernando Meza, se mostró abierto a este sistema, asegurando que le da la posibilidad a cualquier equipo de quedarse con el título.

🏆 ¿Qué opina Fernando Meza sobre los playoffs en el fútbol chileno?

Fernando Meza se mostró completamente favorable al regreso de los torneos cortos con eliminación directa. "El sistema de playoffs a mí me encanta, es espectacular, porque le da la posibilidad de que el campeón sea cualquiera. Aunque por ahí no es justo para el que peleó el campeonato siempre arriba", enfatizó el defensor tras el encuentro ante Deportes Iquique.

Sin embargo, Meza también reconoció la principal crítica al sistema: "Aunque por ahí no es justo para el que peleó el campeonato siempre arriba".

🏟️ ¿Qué más necesita mejorar el fútbol chileno según Fernando Meza?

El experimentado defensor fue más allá del formato de competencia y apuntó a otro problema estructural que aqueja al fútbol nacional: el estado de las canchas. "Lo que sea lo mejor para el espectáculo, porque ahí sí tienen que mejorar, y no solo en la modalidad del campeonato, sino también en los campos de juego", declaró categóricamente.

Meza fue directo en su diagnóstico: "Si el fútbol chileno quiere mejorar, hay que hacer hincapié en las canchas".

💰 ¿Por qué la ANFP quiere volver a los playoffs?

La ANFP evalúa el retorno de los playoffs como parte de un plan urgente para saldar la deuda de 34 mil millones de pesos con Warner Bros. El objetivo es aumentar la cantidad de partidos televisados para generar más ingresos que ayuden a cubrir esta millonaria obligación.

El plan no está exento de polémicas, especialmente porque afectaría principalmente a los "tres grandes": Colo Coloperdería cerca de 3.900 millones, Universidad de Chile unos 3.300 millones y Universidad Católica alrededor de 2.900 millones durante ocho temporadas.

