14:31 | Minuto 90 8': ¡Final del partido! Everton y Colo Colo igualaron 1-1 en la Fecha 19 del Campeonato Nacional

14:30 | Minuto 90 8': ¡GOOOOOOL de Everton! Sebastián Sosa Sánchez no falla desde el punto penal y con un potente remate marca el 1-1 ante Colo Colo en el desenlace del partido

14:26 | Minuto 90 7': ¡Se cobra penal para Everton! Sebastián Vegas derriba en el área a Sebastián Sosa Sánchez y el árbitro González no duda en cobrar la pena máxima. Peligro para Colo Colo

14:22 | Minuto 93: Everton empieza a machacar al área de Colo Colo en las últimas jugadas antes del pitazo final

14:22 | Minuto 90: ¡Hay siete más de agregado! Se juega el tiempo de adición entre Everton y Colo Colo en Sausalito

14:18 | Minuto 88: ¡Empuja hasta el final Everton! Benjamín Berríos remata de media distancia y el balón se va desviado del arco de Colo Colo

14:17 | Minuto 86: Everton agota sus cambios, abandona Alan Medina y en su lugar entra Matías Campos López

14:16 | Minuto 85: Vuelve a hacer un cambio Colo Colo, sale de la cancha con problemas Wiemberg e ingresa Nicolás Suárez

14:12 | Minuto 84: Lucas Cepeda acusa dolores y debe ser atendido por el cuerpo médico de Colo Colo

14:10 | Minuto 78: Cae otra tarjeta amarilla en el partido. Es para Benjamín Berríos en Everton por falta sobre Lucas Cepeda

14:10 | Minuto 78: Jonathan Villagra se gana la amarilla en Colo Colo por reclamos al árbitro Felipe González

14:07 | Minuto 77: ¡Casi casi Everton por el empate! Sebastián Sosa Sánchez vuelve a imponerse por aire en el área de Colo Colo pero De Paul está atentísimo para contener

14:04 | Minuto 74: ¡Lo que desperdicia Colo Colo! Contragolpe inmejorable que Marcos Bolados no logra resolver en ventaja numérica cerca del área de Everton

14:03 | Minuto 72: Otro cambio en Everton en busca de la igualdad, Julián Alfaro sustituye a Emiliano Ramos

14:01 | Minuto 70: Comete infracción Vicente Pizarro sobre Álvaro Madrid y Everton tiene una buena ocasión en tiro libre

14:00 | Minuto 68: Everton también realiza un nuevo cambio, Alex Ibacache reemplaza a Nicolás Baeza

13:59 | Minuto 68: Dos cambios en Colo Colo, Esteban Pavez y Tomás Alarcón ingresan por Felipe Méndez y Salomón Rodríguez

13:57 | Minuto 67: Empuja Everton en esta segunda mitad y adelanta sus líneas para llegar al empate ante un Colo Colo que se resguarda

13:53 | Minuto 64: Nuevo córner de Colo Colo que termina con una falta en ataque de Salomón Rodríguez

13:51 | Minuto 60: ¡Tapadón del Nacho González! El arquero de Everton evita el segundo de Colo Colo con una gran atajada a Lucas Cepeda

13:49 | Minuto 58: ¡Otra ocasión de Everton por el empate! Sebastián Sosa gana de cabeza en el área de Colo Colo, pero el balón no va en dirección al arco

13:48 | Minuto 57: Primer cambio en Colo Colo, Marcos Bolados sustituye a Francisco Marchant

13:47 | Minuto 57: Comete infracción ahora Lucas Soto sobre Aquino y Colo Colo descansa en tiro libre

13:43 | Minuto 55: Insiste Everton en busca de la igualdad pero un disparo de Lucas Soto llega muy blando a los guantes de De Paul

13:40 | Minuto 50: Everton trata de adueñarse de la posesión del balón para llegar al empate en el marcador ante Colo Colo

13:38 | Minuto 47: ¡Colo Colo se pierde el segundo! Jugada explosiva en ataque con Lucas Cepeda que asiste a Marchant entrando al área de Everton, pero el remate final se va elevado

13:37 | Minuto 45: ¡Empieza la segunda mitad! Colo Colo se encuentra en ventaja por la cuenta mínima sobre Everton en el Sausalito

13:22 | Minuto 45: Cambio en Everton para la segunda mitad, Raimundo Rebolledo reemplaza a Cristián Palacios

13:20 | Minuto 45 3: ¡Termina el primer tiempo! Colo Colo vence por 1-0 a Everton en la Fecha 19 del Campeonato Nacional

13:18 | Minuto 45 2: Colo Colo enfría este final del primer tiempo para irse a camarines con la ventaja en el marcador

13:16 | Minuto 45: Son tres los minutos de añadido a este primer tiempo entre Everton y Colo Colo con la ventaja parcial de los albos

13:14 | Minuto 43: Cae la primera amarilla del partido. Es para Alan Medina en Everton por una infracción sobre Felipe Méndez

13:12 | Minuto 41: ¡Caasi el empate de Everton! Cristián Palacios recibe el balón a la entrada del área de Colo Colo y saca un zurdazo que se va por poco ancho

13:09 | Minuto 38: Colo Colo intentará llegar al segundo gol mediante un nuevo tiro de esquina

13:07 | Minuto 35: ¡Rápida respuesta de Everton! Ataque directo por el sector izquierdo que finaliza con un débil remate de Sosa Sánchez a los guantes de De Paul

13:02 | Minuto 33: ¡GOOOOOL de Colo Colo! Victor Felipe Méndez empieza una jugada en la mitad de la cancha y luego llega al área de Everton para eludir una marca y meter un certero zurdazo que pone el 1-0 en el partido

13:00 | Minuto 30: Se acerca la media hora de este primer tiempo y todavía no se mueve el marcador entre Everton y Colo Colo

12:58 | Minuto 27: Preciso cruce de Vicente Pizarro en un ataque de Everton, que consigue un córner en busca del primero

12:55 | Minuto 24: Falta en ataque de Claudio Aquino y Everton repone en tiro libre desde su propio campo

12:52 | Minuto 22: Le cuesta a Colo Colo armar jugadas en ataque y no llega con daño al área de Everton

12:49 | Minuto 18: ¡Cerca Everton nuevamente del primero! Alan Medina desborda el sector derecho y tras superar a Wiemberg se encuentra con un gran achique del Tuto de Paul

12:48 | Minuto 16: Intento de Everton con un centro al área de Ramos que no logra encontrar a Cristián Palacios

12:46 | Minuto 14: Claudio Aquino consigue un nuevo córner para Colo Colo en busca del primer gol del partido

12:43 | Minuto 12: ¡Primera llegada clara del partido! Alan Medina aguanta bien el balón en campo rival y de media distancia mete un remate que se va desviado del arco de Colo Colo

12:42 | Minuto 10: Tiro de esquina de Colo Colo que no acompleja a la defensa de Everton

12:39 | Minuto 9: Tiro libre a favor de Colo Colo en la mitad de la cancha por falta sobre Vicente Pizarro

12:36 | Minuto 6: Tienen algo de imprecisión ambos equipos con la pelota por el apuro de crear ocasiones directas de peligro

12:34 | Minuto 3: Tanto Everton como Colo Colo inician el partido intentando llegar rápidamente con peligro de gol a cada área

12:33 | Minuto 1: ¡Inicia el partido en Sausalito! Everton recibe a Colo Colo en la Fecha 19 del Campeonato Nacional

Hoy jugamos contra Everton por la fecha 19 de la #LigaDePrimera



¡El 1️⃣1️⃣ Oro y Cielo para el partido ante Colo Colo por la decimonovena fecha de la #LigaDePrimeraItaú! ⭐️



¡Este es el XI estelar de Colo Colo! Así saldrán a la cancha los albos en el Sausalito



Camarín listo de Everton en su casa para recibir al Cacique este mediodía



