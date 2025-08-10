Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

EN VIVO | Everton vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

Ruleteros y albos se citan este domingo en un partido en el que ambos elencos les sirve mucho el triunfo para afirmarse en esta segunda rueda del Campeonato.

EN VIVO | Everton vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
Felipe Rojas Davidson
Llévatelo:

Everton y Colo Colo se citan en partido este domingo 10 de agosto desde las 12:30 horas de Chile en la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025

Los albos llegan a este encuentro con la necesidad de ganar para meterse en zona de copas internacionales, mientras que el conjunto viñamarino pretende ejercer la localía y sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso directo. 

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Colo Colo?

📅 Fecha: Domingo 10 de agosto.
🕒 Hora: 12:30 horas (Chile).
🏟️ Estadio: Sausalito.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Everton vs Colo Colo?

📡 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Minuto a minuto: Al Aire Libre.

⚽ Resultado Everton vs Colo Colo en vivo

 

Minuto a Minuto

| Minuto 90 8': ¡Final del partido! Everton y Colo Colo igualaron 1-1 en la Fecha 19 del Campeonato Nacional

| Minuto 90 8': ¡GOOOOOOL de Everton! Sebastián Sosa Sánchez no falla desde el punto penal y con un potente remate marca el 1-1 ante Colo Colo en el desenlace del partido

| Minuto 90 7': ¡Se cobra penal para Everton! Sebastián Vegas derriba en el área a Sebastián Sosa Sánchez y el árbitro González no duda en cobrar la pena máxima. Peligro para Colo Colo

| Minuto 93: Everton empieza a machacar al área de Colo Colo en las últimas jugadas antes del pitazo final

| Minuto 90: ¡Hay siete más de agregado! Se juega el tiempo de adición entre Everton y Colo Colo en Sausalito

| Minuto 88: ¡Empuja hasta el final Everton! Benjamín Berríos remata de media distancia y el balón se va desviado del arco de Colo Colo

| Minuto 86: Everton agota sus cambios, abandona Alan Medina y en su lugar entra Matías Campos López

| Minuto 85: Vuelve a hacer un cambio Colo Colo, sale de la cancha con problemas Wiemberg e ingresa Nicolás Suárez

| Minuto 84: Lucas Cepeda acusa dolores y debe ser atendido por el cuerpo médico de Colo Colo

| Minuto 78: Cae otra tarjeta amarilla en el partido. Es para Benjamín Berríos en Everton por falta sobre Lucas Cepeda

| Minuto 78: Jonathan Villagra se gana la amarilla en Colo Colo por reclamos al árbitro Felipe González

| Minuto 77: ¡Casi casi Everton por el empate! Sebastián Sosa Sánchez vuelve a imponerse por aire en el área de Colo Colo pero De Paul está atentísimo para contener

| Minuto 74: ¡Lo que desperdicia Colo Colo! Contragolpe inmejorable que Marcos Bolados no logra resolver en ventaja numérica cerca del área de Everton

| Minuto 72: Otro cambio en Everton en busca de la igualdad, Julián Alfaro sustituye a Emiliano Ramos

| Minuto 70: Comete infracción Vicente Pizarro sobre Álvaro Madrid y Everton tiene una buena ocasión en tiro libre

| Minuto 68: Everton también realiza un nuevo cambio, Alex Ibacache reemplaza a Nicolás Baeza

| Minuto 68: Dos cambios en Colo Colo, Esteban Pavez y Tomás Alarcón ingresan por Felipe Méndez y Salomón Rodríguez

| Minuto 67: Empuja Everton en esta segunda mitad y adelanta sus líneas para llegar al empate ante un Colo Colo que se resguarda

| Minuto 64: Nuevo córner de Colo Colo que termina con una falta en ataque de Salomón Rodríguez

| Minuto 60: ¡Tapadón del Nacho González! El arquero de Everton evita el segundo de Colo Colo con una gran atajada a Lucas Cepeda

| Minuto 58: ¡Otra ocasión de Everton por el empate! Sebastián Sosa gana de cabeza en el área de Colo Colo, pero el balón no va en dirección al arco

| Minuto 57: Primer cambio en Colo Colo, Marcos Bolados sustituye a Francisco Marchant

| Minuto 57: Comete infracción ahora Lucas Soto sobre Aquino y Colo Colo descansa en tiro libre

| Minuto 55: Insiste Everton en busca de la igualdad pero un disparo de Lucas Soto llega muy blando a los guantes de De Paul

| Minuto 50: Everton trata de adueñarse de la posesión del balón para llegar al empate en el marcador ante Colo Colo

| Minuto 47: ¡Colo Colo se pierde el segundo! Jugada explosiva en ataque con Lucas Cepeda que asiste a Marchant entrando al área de Everton, pero el remate final se va elevado

| Minuto 45: ¡Empieza la segunda mitad! Colo Colo se encuentra en ventaja por la cuenta mínima sobre Everton en el Sausalito

| Minuto 45: Cambio en Everton para la segunda mitad, Raimundo Rebolledo reemplaza a Cristián Palacios

| Minuto 45 3: ¡Termina el primer tiempo! Colo Colo vence por 1-0 a Everton en la Fecha 19 del Campeonato Nacional

| Minuto 45 2: Colo Colo enfría este final del primer tiempo para irse a camarines con la ventaja en el marcador

| Minuto 45: Son tres los minutos de añadido a este primer tiempo entre Everton y Colo Colo con la ventaja parcial de los albos

| Minuto 43: Cae la primera amarilla del partido. Es para Alan Medina en Everton por una infracción sobre Felipe Méndez

| Minuto 41: ¡Caasi el empate de Everton! Cristián Palacios recibe el balón a la entrada del área de Colo Colo y saca un zurdazo que se va por poco ancho

| Minuto 38: Colo Colo intentará llegar al segundo gol mediante un nuevo tiro de esquina

| Minuto 35: ¡Rápida respuesta de Everton! Ataque directo por el sector izquierdo que finaliza con un débil remate de Sosa Sánchez a los guantes de De Paul

| Minuto 33: ¡GOOOOOL de Colo Colo! Victor Felipe Méndez empieza una jugada en la mitad de la cancha y luego llega al área de Everton para eludir una marca y meter un certero zurdazo que pone el 1-0 en el partido

| Minuto 30: Se acerca la media hora de este primer tiempo y todavía no se mueve el marcador entre Everton y Colo Colo

| Minuto 27: Preciso cruce de Vicente Pizarro en un ataque de Everton, que consigue un córner en busca del primero

| Minuto 24: Falta en ataque de Claudio Aquino y Everton repone en tiro libre desde su propio campo

| Minuto 22: Le cuesta a Colo Colo armar jugadas en ataque y no llega con daño al área de Everton

| Minuto 18: ¡Cerca Everton nuevamente del primero! Alan Medina desborda el sector derecho y tras superar a Wiemberg se encuentra con un gran achique del Tuto de Paul

| Minuto 16: Intento de Everton con un centro al área de Ramos que no logra encontrar a Cristián Palacios

| Minuto 14: Claudio Aquino consigue un nuevo córner para Colo Colo en busca del primer gol del partido

| Minuto 12: ¡Primera llegada clara del partido! Alan Medina aguanta bien el balón en campo rival y de media distancia mete un remate que se va desviado del arco de Colo Colo

| Minuto 10: Tiro de esquina de Colo Colo que no acompleja a la defensa de Everton

| Minuto 9: Tiro libre a favor de Colo Colo en la mitad de la cancha por falta sobre Vicente Pizarro

| Minuto 6: Tienen algo de imprecisión ambos equipos con la pelota por el apuro de crear ocasiones directas de peligro

| Minuto 3: Tanto Everton como Colo Colo inician el partido intentando llegar rápidamente con peligro de gol a cada área

| Minuto 1: ¡Inicia el partido en Sausalito! Everton recibe a Colo Colo en la Fecha 19 del Campeonato Nacional

| El plantel de Colo Colo ya se encuentra en el Sausalito

| ¡Este es el XI estelar de Colo Colo! Así saldrán a la cancha los albos en el Sausalito

| Camarín listo de Everton en su casa para recibir al Cacique este mediodía

Más de Campeonato Nacional
Estamos hablando de
Hoy en portada