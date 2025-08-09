Universidad de Chile y Unión Española se enfrentarán este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Con realidades muy distintas, los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán el triunfo para seguir acortando distancia con el líder, Coquimbo Unido. Los de Miguel Ramírez, en tanto, necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Chile vs Unión Española?

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto.

🕒 Hora: 15:00 horas (Chile).

🏟️ Estadio: Nacional.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Unión Española?

📡 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Minuto a minuto: Al Aire Libre.

⚽ Resultado U de Chile vs Unión Española en vivo