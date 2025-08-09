EN VIVO | Universidad de Chile vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
Azules e Hispanos se enfrentan por la fecha 19 del torneo, ambos con la misión de sumar de a tres, pero con realidades muy distintas.
Universidad de Chile y Unión Española se enfrentarán este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.
Con realidades muy distintas, los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán el triunfo para seguir acortando distancia con el líder, Coquimbo Unido. Los de Miguel Ramírez, en tanto, necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Chile vs Unión Española?
📅 Fecha: Sábado 9 de agosto.
🕒 Hora: 15:00 horas (Chile).
🏟️ Estadio: Nacional.
📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Unión Española?
📡 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Minuto a minuto: Al Aire Libre.
⚽ Resultado U de Chile vs Unión Española en vivo
| Minuto 45 1: Unión trata de terminar el primer tiempo con el dominio del balón. UCH 1-1 UE
| Se jugarán 3 minutos más.
| Minuto 43: Marcelo Díaz remató el tiro libre que dio en el rostro de Pereira, el rebote lo elevó Salomoni. UCH 1-1 UE
| Minuto 43: Falta sobre Hormazábal y hay un tiro libre perfecto para la voltereta azul. UCH 1-1 UE
| Minuto 42: Ignacio Jeraldino intentó desde muy lejos un remate, sin problemas para Castellón. UCH 1-1 UE
| Minuto 41: Contra de la U, 3 delanteros frente a 2 defensas y Assadi le da en la espalda a un compeñero. UCH 1-1 UE
| Minuto 40: La U tiene el 60% de la posesión. UCH 1-1 UE
| Minuto 38: Assadi habilita a Salomoni y en el centro atrás, Altamirano comete falta sobre Castellani. UCH 1-1 UE
| Minuto 35: Agustín Nadruz hace trabajo precompetitivo desde hace 15 minutos al lado de Miguel Ramírez. UCH 1-1 UE
| Minuto 33: Ahora la U enfoca sus ataques por el centro de la cancha, pero los hispanos esperan la contra. UCH 1-1 UE
| Minuto 31: Castellani ensaya un remata que se va trabado, al córner. UCH 1-1 UE
| Minuto 28: Gol de U de Chile. Javier Altamirano finaliza una carga por la derecha con remate seco. UCH 1-1 UE
| Minuto 27: U Española vuelve a poblar su zona defensiva con 5 jugadores, apostando a la contra. UCH 0-1 UE
| Minuto 24: Ahora lo tuvo Di Yorio, buen remate del delantero que controló el meta Parra en dos tiempos. UCH 0-1 UE
| Minuto 23: Se acomoda la visita en la cancha del Nacional, los hispanos manejan el juego, la U corre. UCH 0-1 UE
| Amarilla para Martín Parra en UE por demorar el juego.
| Minuto 20: Avisó la U con otra contra larga por la izquierda, remató Poblete, al córner. UCH 0-1 UE
| Minuto 18: Los hispanos reducen el espacio en la cancha y cambian su esquema a un 4-3-3. UCH 0-1 UE
| Minuto 16: El tiro libre lo toma Salomoni que remata con ubicación, pero elevado. UCH 0-1 UE
| Amarilla para Matías Marín en Unión Española, los azules tendrán un tiro libre peligroso.
| Los Hispanos salen de la zona de descenso con este triunfo parcial.
| Minuto 12: Gol de Unión Española. Pablo Aránguiz cambió el penal por gol y lo gana la visita. UCH 0-1 UE
| Minuto 10: Se agarran en el área Salomoni y Vidal, pero no hay dudas del cobro. UCH 0-0 UE
| Penal para Unión Española
| No hay llamado a revisión desde el Var.
| Cayó Aránguiz en la entrada del área y el volante sigue en el piso.
| Piden penal para la U
| Minuto 6: Intenta la U por las bandas, con pelotazos largos incomodan a la zaga hisapana. UCH 0-0 UE
| Minuto 4: Centro para Jeraldino que apareció solo y cabeceó desviado, hubo bandera levantada. UCH 0-0 UE
| Minuto 1: Lucas Di Yorio con una escapada por la izquierda que termina con su remate desviado. UCH 0-0 UE
| Comenzó el partido. UCH 0-0 UE
| Para cuidar el pasto del Nacional, los equipos hicieron el trabajo ppecompetitivo en la zona interior.
| U Española de blanco.
| U de Chile, vestida de azul
| Equipos en cancha
| Nota: Dan a conocer de otra situación que tiene incómodo a Gustavo Álvarez en U de Chile.
| Más hinchas llegando al Nacional.
| VAR: Felipe González AVAR: Carlos Venegas
| Árbitro: Diego Flores Árbitro asistente 1: Alejandro Molina Árbitro asistente 2: Jean Araya y 4to Árbitro: Héctor Jona
| Parte médico de los azules.
| ¡Formación de la U Española, confirmada!
| ¡Formación de la U de Chile, confirmada!
| ¡El camarín Hispano está listo!
| ¡Así fue la llegada del Romántico Viajero al Nacional!
| ¡Bienvenidos amigos y amigas de Al Aire Libre! Iniciamos una nueva jornada del torneo con el duelo entre la U y Unión Española.