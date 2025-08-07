Everton vs Colo Colo en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Everton y Colo Colo se enfrentarán este domingo 10 de agosto a las 10:30 horas por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Sausalito, en la ciudad de Viña del Mar.

El elenco dirigido por Mauricio Larriera llega tras caer por la cuenta mínima ante Ñublense en Chillán, mientras que el equipo de Jorge Almirón rescató un empate frente a Huachipato en el Monumental. En la tabla, Colo Colo se ubica en el octavo lugar con 26 puntos, mientras que Everton es 12° con 18 unidades.

⏰ Everton vs Colo Colo en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Colo Colo?

El partido Everton vs Colo Colo se jugará este domingo 10 de agosto, a partir de las 10:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

🗓 Fecha: Domingo 10 de agosto.

🕙 Hora: 10:30 horas.

🏟 Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar.

📡 ¿Dónde ver en vivo Everton vs Colo Colo?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Cuerpo arbitral del partido entre Everton vs Colo Colo

Árbitro: Felipe González.

1er asistente: Claudio Urrutia.

2do asistente: Wladimir Muñoz.

Cuarto árbitro: Rodrigo Farías.

VAR: Gastón Philippe.

AVAR: Eric Pizarro.

🔵 El XI de Everton vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

Once probable: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego García, Nicolás Baeza; Alan Medina, Benjamín Berríos, Álvaro Madrid, Emiliano Ramos; Cristian Palacios, Sebastián Sosa. DT: Mauricio Larriera.

⚪ El XI de Colo Colo vs Everton por el Campeonato Nacional 2025