Integrante de la Comisión Retorno: "Lo de Curicó no debería afectar ninguna programación"

El doctor César Kalazich, integrante de la Comisión Retorno del Fútbol, se refirió al caso de Curicó Unido, cuyo plantel fue enviado a cuarentena por un caso positivo de Covid-19, asegurando que es algo que no pone en riesgo un eventual regreso de la competencia, pues cada club debe asumir su responsabilidad por incumplir los protocolos.

"Lo que ocurrió en Curicó Unido fue que se incumplieron algunos protocolos, se usaron espacios del gimnasio y camarines sin los resguardos necesarios para la fase en la que estaba el equipo, por lo tanto, la haber un caso positivo, son varios los que cumplen con la norma de ser un contacto estrecho, por lo tanto, la autoridad sanitaria los envía a cuarentena", expresó Kalazich a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es lamentable, pero es lo que ocurre cuando se incumplen las cosas que hemos pensando con la Comisión Médica. Es lamentable, pero es una buena enseñanza para todos. Espero que no vuelva a ocurrir", agregó el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte.

Asimismo, el profesional de la salud, explicó que "como no hay una fecha oficial de competencia, no se altera nada, todo sigue su curso. Además, los clubes deben asumir la responsabilidad del incumplimiento y completar los planteles con los jugadores que disponga".

"Lo de Curicó no debería afectar ninguna programación, porque aún no hay y porque ahora los planteles tienen suficientes jugadores como para que esto no los afecte, cada club debe asumir su responsabilidad", agregó.

Consultado sobre un posible caso una vez iniciado el torneo, Kalazich expresó que "la Comisión Médica no tiene la facultad para suspender nada, sólo para recomendar al directorio y la gerencia para que tomen sus decisiones".

"Si hay un jugador positivo, si se cumplen los protocolos, el resto no se considera contacto estrecho, pero en caso de un brote en un club, es un tema que se debe ver en su momento, pero los protocolo están hecho para que es no ocurra y no tener que llegar a suspender un partido", cerró.