Llega desde España y noqueó a un menor: el fichaje más polémico del mercado chileno

En un mercado de fichajes marcado por movimientos discretos, una incorporación encendió todas las alarmas. Viene de Europa, es mexicano, fue dirigido por Cristian Paulucci y su historial tiene luces y sombras.

El extremo en cuestión protagonizó una agresión a un jugador menor de edad, que lo llevó a ser sancionado en México. Hoy, aterriza en el Campeonato Nacional como la apuesta más polémica del semestre.

🧩 ¿Quién es el nuevo refuerzo mexicano que llegó al fútbol chileno?

Deportes La Serena oficializó el arribo del delantero Bryan Mendoza, de 27 años. El atacante mexicano fue dirigido por Cristian Paulucci en Atlético Celaya y ahora vuelve a encontrarse con el técnico argentino en el torneo chileno.

⚽ Trayectoria de Mendoza:

Pumas UNAM

Atlante

Morelia

Atlético Celaya

CD Lugo (España), donde marcó 6 goles en 27 partidos en la Primera Federación

Su llegada fue anunciada este jueves 7 de agosto a través de redes sociales, bajo el clásico “¡Bienvenido a la familia granate!”.

🧩 ¿Qué polémica protagonizó Bryan Mendoza?

Más allá de su recorrido futbolístico, el nombre de Mendoza volvió a sonar fuerte en México en abril de 2024, cuando agredió por la espalda a Hugo Camberos, jugador juvenil de Tapatío, tras una eliminación en la Liga Expansión MX.

💥 Detalles de la agresión:

La víctima era menor de edad

Fue trasladado al hospital

Mendoza recibió una sanción de 3 partidos y multa económica

El episodio fue captado en video y generó repercusión mediática

A pesar del incidente, Paulucci volvió a confiar en él, convencido de su potencial ofensivo.

🧩 ¿Por qué lo pidió Paulucci como refuerzo?

Cristian Paulucci no dudó: quiere a Mendoza como su carta de gol. Lo dirigió en Celaya, donde el mexicano respondió con 6 goles en 12 partidos. El “Pelado Termo” lo considera un jugador que entiende su estilo de juego y responde en momentos clave.

📌 Contexto adicional:

La relación del DT con otros delanteros del plantel está tensa

Se habla de conflictos con Emanuel Herrera

Y de críticas indirectas de Ángelo Henríquez tras una derrota ante Unión Española

Por eso, Mendoza no llega solo como refuerzo: llega como aliado del entrenador.

🧩 ¿Cuál es el contexto actual de Deportes La Serena?

📉 La Serena está en plena lucha por la permanencia en Primera División. Pero también tiene una gran chance en Copa Chile, donde disputará las semifinales ante Deportes Limache.

El objetivo es doble: salvar la categoría y soñar con un título.

🧩 ¿Cuándo podría debutar Bryan Mendoza?

El debut de Mendoza dependerá de dos factores:

📝 Tiempos de inscripción

⚙️ Puesta a punto física

Con la urgencia de puntos en la parte baja de la tabla, el cuerpo técnico quiere tenerlo disponible cuanto antes. En el mejor escenario, podría sumar minutos en el próximo duelo por el torneo.

📌 En Al Aire Libre seguiremos atentos el presente de Deportes La Serena y el impacto que tendrá la llegada de Bryan Mendoza.

