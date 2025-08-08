Palestino se metió en la lucha por el título y hundió un poco más a Iquique

Palestino y Deportes Iquique abrieron una nueva jornada del Campeonato Nacional, en el Estadio Municipal de La Cisterna los locales se quedaron con los puntos tras abrir el marcador y manejar los tiempos del partido. Aprovechando la desesperación por los puntos de los Dragones que se complicaron aún más con el descenso.

⚽Los goles de Palestino vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Facundo Castro en los 48' abrió la cuenta, controló un centro de Carrasco por la derecha y tras enganchar, definió por encima del aquero y la zaga visitante. Luego en los 86', Junior Marabel conectó otro centro desde el mismo sector y de cabeza puso el 2 a 0 final.

Con eso fue suficiente para quedarse con los tres puntos y además meter algo de presión a U de Chile y Coquimbo Unido.

