Campeonato Nacional

Palestino se metió en la lucha por el título y hundió un poco más a Iquique

Palestino derrotó al colista Deportes Iquique y va por el trofeo del Campeonato Nacional, los Dragones siguen en el fondo.

Foto: Photosport Palestino se metió en la lucha por el título y hundió un poco más a Iquique
Sebastián Díaz Iturrieta
Palestino y Deportes Iquique abrieron una nueva jornada del Campeonato Nacional, en el Estadio Municipal de La Cisterna los locales se quedaron con los puntos tras abrir el marcador y manejar los tiempos del partido. Aprovechando la desesperación por los puntos de los Dragones que se complicaron aún más con el descenso.

⚽Los goles de Palestino vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Facundo Castro en los 48' abrió la cuenta, controló un centro de Carrasco por la derecha y tras enganchar, definió por encima del aquero y la zaga visitante. Luego en los 86', Junior Marabel conectó otro centro desde el mismo sector y de cabeza puso el 2 a 0 final.

Con eso fue suficiente para quedarse con los tres puntos y además meter algo de presión a U de Chile y Coquimbo Unido.

📑Resumen de Palestino vs Iquique

📈 Estadísticas de Palestino vs Iquique

📆 Próximos partidos de Palestino e Iquique

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Palestino #Deportes Iquique

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
